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hsyk açıkladı 2 bin 745 hakim açığa alındı !

HSYK AÇIKLADI 2 BİN 745 HAKİM AÇIĞA ALINDI !

HSYK 2. Dairesi, 541'i ilk derece idari yargıda, 2 bin 204'ü ilk derece adli yargıda olmak üzere toplam 2 bin 745 hakimi açığa aldı. 5 HSYK üyesinin üyelikleri düşürüldü.

Tarih : 16 Temmuz 2016, 21:12
Puan Ver : Hsyk Açıkladı 2 Bin 745 Hakim Açığa Alındı !(7/10)4


HSYK Genel Kurulunca, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili  başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 5 HSYK  üyesinin üyeliğinin düşürülmesine karar verildi. HSYK 2. Dairesi de 541'i ilk  derece idari yargıda, 2 bin 204'ü ilk derece adli yargıda olmak üzere 2 bin 745  hakimi açığa aldı.



FETÖ'nün darbe girişiminin ardından olağanüstü toplanan HSYK 2.  Dairesi, FETÖ üyesi hakim ve savcılar hakkındaki müfettiş raporunu görüştü.



HSYK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığının FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yaptığı ihbar üzerine, adli ve  idari yargı hakimleri hakkında HSYK müfettişlerinin verdiği tedbir talebini bugün  olağanüstü toplantıda ele aldıklarını söyledi.



Yılmaz, toplantı sonunda, 541'i ilk derece idari yargı, 2 bin 204'ü  ilk derece adli yargıda olmak üzere 2 bin 745 hakimin açığa alındığını bildirdi.








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