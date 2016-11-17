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hsyk 203 kişiyi meslekten ihraç etti

HSYK 203 KİŞİYİ MESLEKTEN İHRAÇ ETTİ

HSYK, 203 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekten çıkarılmalarına karar verdi

Tarih : 17 Kasım 2016, 09:08
Puan Ver : Hsyk 203 Kişiyi Meslekten İhraç Etti(5/10)4


Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 15 Kasım tarihli Genel Kurul toplantısında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 203 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekten ihraç edilmelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Söz konusu kararda, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 3. maddesinin 1 numaralı fıkrası kapsamında FETÖ/PDY örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görülen hakim ve cumhuriyet savcılarının 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK'nın 3. maddesi uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği bildirildi.



 



kaynak:sabah








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