

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesi, bir kısmı kısa süre öncesine kadar Adana Adliyesi'nde görev yapan 17 hakim ve savcı hakkında, "paralel yapının amaçları doğrultusunda hareket ettikleri" gerekçesi ile inceleme başlattı. 17 isim arasında MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanan Savcılar Özcan Şişman, Süleyman Bağrıyanık ve Aziz Takcı da bulunuyor. Bu isimlerden bazılarının, Adana Adliyesi'nde "paralel yapının amaçları doğrultusunda" dinleme ve usulsüz tutuklama gibi kararlara imza attıkları iddia ediliyor.