HSK Birinci Dairesi yayınladığı yeni kararname ile, kapatılan askeri mahkemelerdeki hakim ve savcıları sivil mahkemelere atadı. Ayrıca 45 hakim ve savcının da görev yerleri değiştirildi.

Askeri Mahkemelerin kaldırılmasının ardından, Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanlığı bir kararname yayınladı.

Kararname ile 65 askeri hakim, sivil mahkemelere atandı. Ayrıca 40 adli, 5 idari hakim ve savcının da görev yerleri değiştirildi.

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HSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesi ile 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Anayasasına eklenen geçici 21 inci maddesinin (e) fıkrası "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve askerî mahkemeler kaldırılmıştır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde; Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve üyeleri ile diğer askerî hâkimler (yedek subaylar hariç) tercihleri ve müktesepleri dikkate alınarak;

a) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hâkim veya savcı olarak atanabilirler." hükmü uyarınca adli ve idari yargıda hâkim veya Cumhuriyet savcılığı görevine atanma talebinde bulunan askeri hâkimler ile bir kısım mahallerde oluşan ihtiyaç nedeniyle yapılan kararname sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla taleplerini en geç 08 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine kadar adli ve idari yargıda görevli bulunanlar açısından UYAP personel ekranından "Atanma Talep Formu" nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle, askeri hâkimler yönünden ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu Gelen Evrak Bürosuna ya da görevli oldukları kurumlar aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Kaynak: haberinburada