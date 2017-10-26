HSK'DA ÜST DÜZEY 3 İSİM GÖREVDEN ALINDI!
HSK, Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Pektaş, Musa Kanıcı ve Turan Kuloğlu'nu görevden aldı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) üç genel sekreter yardımcısının yerine görevlendirme yapıldı.
HSK Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Pektaş, Musa Kanıcı ve Turan Kuloğlu görevden alındı.
YENİ GÖREVLENDİRMELER YAPILDI
HSK Başkanı ve Adelet Bakanı Abdülhamit Gül'ün oluru ile Adalet Akademesi Daire Başkanı Mahmut Akgün, HSK Başmüfettişi Sinan Ekici, Bakanlık Tetkik Hakimi Ali Erdem yeni HSK genel sekreterleri olarak görevlendirildi.
GÖREVDEN ALINANLAR BAKANLIK VCE YARGITAY'A
Genel sekreterlik görevinden alınan Kanıcı ve Pektaş'ın Bakanlık Yüksek Müşaviri olarak atanacağı ifade ediliyor. Kuloğlu'nun ise HSK 1. Dairesi'nce Yargıtay Savcılığı'na atandığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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