

TBMM tarafından seçilen 7 üye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği 4 üyenin yanı sıra Adalet Bakanının başkan, Adalet Bakanlığı Müsteşarının da doğal üye olacağı yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 7 Haziran'da işbaşı yapacak. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren kararının 28 Nisan 2017 tarihli Resmi



Gazete'de yayımlanmasının ardından anayasa değişikliğinde yer alan yüksek yargıyla ilgili düzenlemeler yürürlüğe girdi.



2010'daki anayasa değişikliğiyle üye sayısı 7'den 22'ye çıkarılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), üç daireden oluşuyordu. Yeni düzenlemeyle HSYK'nın adı "Hakimler ve Savcılar Kurulu" oldu. HSK, iki daire halinde 13 üyeyle çalışacak.







Kurulun başkanı yine Adalet Bakanı olacak, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal üyesi sayılacak.







kaynak:gazetevatan