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hsk'da iş bölümü ve daire başkanları belirlendi

HSK'DA İŞ BÖLÜMÜ VE DAİRE BAŞKANLARI BELİRLENDİ

Hakimler Savcılar Kurulu'nda (HSK) iş bölümü belirlendi. İşte birinci ve ikinci dairenin başkan ve üyeleri

Tarih : 07 Haziran 2017, 16:28
Puan Ver : Hsk'da İş Bölümü Ve Daire Başkanları Belirlendi(9/10)11


16 Nisan Referandumuyla birlikte ismi ve yapısı değiştirilen Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 'da beklenen iş bölümü yapıldı. Buna göre Birinci Daire Başkanı olarak Halil Koç, İkinci daire başkanı olarak ise Mehmet Yılmaz belirlendi. Mehmet Yılmaz aynı zamanda Başkanvekilliği görevini devam ettirecek.



Yapılan iş bölümüne göre HSK dairelerinin üyeleri şu şekilde;



HSK Birinci Dairesi;



Halil Koç



Kenan İpek,



Mehmet Akif Ekinci



Hüseyin Şahin,



Yaşar Şimşek,



Hamit Kocabey



HSK İkinci Dairesi;



Mehmet Yılmaz



Songül Yazar



Alp Arslan



Mehmet Ademoğlu



Cafer Ergen



Ali Cengiz Köseoğlu



 



kaynak:Sabah








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