HSK'DA İŞ BÖLÜMÜ VE DAİRE BAŞKANLARI BELİRLENDİ
Hakimler Savcılar Kurulu'nda (HSK) iş bölümü belirlendi. İşte birinci ve ikinci dairenin başkan ve üyeleri
16 Nisan Referandumuyla birlikte ismi ve yapısı değiştirilen Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 'da beklenen iş bölümü yapıldı. Buna göre Birinci Daire Başkanı olarak Halil Koç, İkinci daire başkanı olarak ise Mehmet Yılmaz belirlendi. Mehmet Yılmaz aynı zamanda Başkanvekilliği görevini devam ettirecek.
Yapılan iş bölümüne göre HSK dairelerinin üyeleri şu şekilde;
HSK Birinci Dairesi;
Halil Koç
Kenan İpek,
Mehmet Akif Ekinci
Hüseyin Şahin,
Yaşar Şimşek,
Hamit Kocabey
HSK İkinci Dairesi;
Mehmet Yılmaz
Songül Yazar
Alp Arslan
Mehmet Ademoğlu
Cafer Ergen
Ali Cengiz Köseoğlu
kaynak:Sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar