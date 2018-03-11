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HSK, Nişanlısının Kaldığı Yurdu Basan Savcı İçin Soruşturma Başlattı

HSK, NİŞANLISININ KALDIĞI YURDU BASAN SAVCI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Samsun'da tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısının kaldığı yurdu basan Cumhuriyet Savcısıyla ilgili HSK soruşturma başlattı.

Tarih : 11 Mart 2018, 21:40
Puan Ver : Hsk, Nişanlısının Kaldığı Yurdu Basan Savcı İçin Soruşturma Başlattı(10/10)6

Samsun'da Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca, sabaha karşı polislerle birlikte genç kızın kaldığı yurda gitti. Nişanlısıyla görüşmek isteyen, ancak saat uygun olmadığı için izin verilmeyen Savcı Tolar, "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırınca öğrenciler ayağa kalktı. Cumhuriyet Başsavcılığı savcı ile ilgili inceleme başlattı. Akşam saatlerinde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Hakimler Savcılar Kurulu tarafından inceleme başlatıldığını belirtti.

HSK, SAVCIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, savcı Ahmet İlyas Tolar'ın, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca sabaha karşı polislerle birlikte kaldığı yurda gitmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Olaya ilişkin Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

NİŞANLISI İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

"11 Mart 2018 tarihinde bazı internet haber sitelerinde yayınlanan 'Nişanlısı ile tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı' başlıklı haberlere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Haberlerde ismi geçen A.İ.T. 07.09.2016 tarihli kura kararnamesi ile Samsun Adliyesine atanmış olup, halen Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktadır. Olaya ilişkin olarak Başsavcılığımız bilgilendirilmiş, bunun üzerine derhal Cumhuriyet Savcısı A.İ.T.'nin bilgisine başvurulmuştur. Cumhuriyet Savcısı beyanında; 'Kredi Yurtlar Kurumunda kalmakta olan nişanlısıyla telefonda tartıştığını, tartışma sonrasında nişanlısının gönderdiği mesajlardan intihar edebileceği kaygısına kapıldığını, uygun olmayan bir saatte kız yurduna giderek, hayatından endişe duyduğu nişanlısıyla görüşmek istediğini' Başsavcılığımıza aktarmıştır. Konunun önemine binaen teferruatlı araştırmaya girişilerek Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğünden ve Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin tutanaklar celbedilmiş, olay hızlıca Hakimler Savcılar Kuruluna (HSK) bildirilmiş ve HSK tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucu verilecek karar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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