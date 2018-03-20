HSK KARARNAMESİ İLE 356 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Hakim ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Hakim ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
356 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ
HSK kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ayrıca, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 6 Katlı Binaya Çıkıp İntihara Kalkıştı, Meraklılar Canlı Yayın Yaptı
- Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank Mağdurlarına Müjde: Paranızı Geri Alabilirsiniz
- Arnavutluk'tan Türkiye'ye Sokulan 1 Ton 100 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
- Sınırı Koşarak Geçen Türk, Yunanistan'da Gözaltına Alındı
- 16 Yaşındaki Genç Kız Uyurken Yorgana Sarılarak Kaçırıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dans Dersi İlanlarında Öğrencilerinin Uygunsuz Fotoğraflarına Yer Veren Öğretmen Tepki Çekti
- Ötanazi Uyguladılar! Dünyanın Son Beyaz Erkek Gergedanı Da Aramızdan Ayrıldı
- Kız Öğrencilerin Fotoğraflarını Çalıp Cinsel İçerikli Siteye Yüklediler
- Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alınan Suudi Prens İtiraf Etti: Para Karşılığı Serbest Kaldım
- Türkiye'yi Hedef Gösteren Bae'li Bakan'a Ankara'dan Tokat Gibi Yanıt!
Bu Haberle İlgili Yorumlar