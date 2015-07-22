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hsbc'nin satış fiyatı belli oldu

HSBC'NİN SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

HSBC'nin ING'ye satışının birkaç gün içinde tamamlanabileceği belirtiliyor

Tarih : 22 Temmuz 2015, 16:56
Puan Ver : Hsbc'nin Satış Fiyatı Belli Oldu(5/10)7


Türkiye dahil dört ülkedeki sorunlu operasyonları konusunda adım atmak isteyen HSBC'nin Türkiye biriminin ING Group'a satışı konusunda anlaşmanın kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.



Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak anlaşmanın bir kaç gün içinde sonuçlanabileceğini belirtirken satış tutarının 700-750 milyon dolar civarında olabileceğini söyledi.  



Reuters'e açıklama yapan kaynak "Anlaşma eli kulağında bugün yarın sonuçlanır. Tutar bu gibi anlaşmalarda ufak detaylar nedeniyle daha sonra farklılık gösterebilir ancak 700-750 milyon dolar civarında sonuçlanacağını düşünüyoruz" dedi.








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