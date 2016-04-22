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HSBC'DEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI


HSBC'DEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Tarih : 22 Nisan 2016, 16:26
Puan Ver : Hsbc'den Flaş Türkiye Açıklaması(6/10)7


HSBC'nin Londra'daki genel merkezinden Kıdemli İletişim Yöneticisi  Suman Hughes'in AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye'deki operasyonlarımız  için birkaç teklif aldık. Tekliflerden hiçbirisi hissedarlarımızın yararına  hizmet etmiyordu. Bu yüzden Türkiye'deki operasyonlarımızı sürdürmeye ve  faaliyetlerimize yeniden odaklanmaya karar verdik. Toptan bankacılık işimizi  korumaya ve ülkedeki perakende bankacılık ağımıza yeniden odaklanmaya karar  verdik.” ifadelerini kullandı.



HSBC'nin yeniden yapılanma planıyla hissedarlarına ve müşterilerine  daha faydalı olacağını belirten Hughes, “Türkiye'yi, HSBC Grubunun karlı bir  parçası haline getirmek konusunda kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.



HSBC Grubu daha önce 22 Şubat'ta Türkiye'deki faaliyetlerine devam  etme taahhüdünde bulunduğunu duyurmuştu.



HSBC Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada ise HSBC Grubunun,  sürdürülebilir ve karlı bir organizasyon yapısı oluşturma hedefiyle Türkiye'deki  faaliyetlerine devam etme taahhüdünde bulunduğu vurgulanmıştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen HSBC Türkiye Üst Yöneticisi (CEO)  James Emmett, HSBC Grubunun geçen yıl haziran ayında Türkiye'deki operasyonunu  satma niyetini açıklamasıyla başlayan sürecin, bu pazardaki faaliyetlerine devam  etmeyi taahhüt eden kararla sonuçlandığını kaydetmişti.



Gelecek dönemde, kurumsal bankacılık alanındaki faaliyetlerini  sürdürürken, bireysel bankacılıkta da daha etkin bir yapıyla hizmet sunmaya devam  edeceklerine dikkati çeken Emmett, "HSBC Türkiye olarak; uluslararası ağımız, dış  ticaret ve birikim yönetimindeki küresel uzmanlığımız ile müşterilerimizin  hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olacağız." yorumunu  yapmıştı.








Etiketler: Hsbc  Den  Flaş  Türkiye  Açıklaması    haber

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