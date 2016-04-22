

HSBC'nin Londra'daki genel merkezinden Kıdemli İletişim Yöneticisi Suman Hughes'in AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye'deki operasyonlarımız için birkaç teklif aldık. Tekliflerden hiçbirisi hissedarlarımızın yararına hizmet etmiyordu. Bu yüzden Türkiye'deki operasyonlarımızı sürdürmeye ve faaliyetlerimize yeniden odaklanmaya karar verdik. Toptan bankacılık işimizi korumaya ve ülkedeki perakende bankacılık ağımıza yeniden odaklanmaya karar verdik.” ifadelerini kullandı.







HSBC'nin yeniden yapılanma planıyla hissedarlarına ve müşterilerine daha faydalı olacağını belirten Hughes, “Türkiye'yi, HSBC Grubunun karlı bir parçası haline getirmek konusunda kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.







HSBC Grubu daha önce 22 Şubat'ta Türkiye'deki faaliyetlerine devam etme taahhüdünde bulunduğunu duyurmuştu.







HSBC Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada ise HSBC Grubunun, sürdürülebilir ve karlı bir organizasyon yapısı oluşturma hedefiyle Türkiye'deki faaliyetlerine devam etme taahhüdünde bulunduğu vurgulanmıştı.







Açıklamada görüşlerine yer verilen HSBC Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) James Emmett, HSBC Grubunun geçen yıl haziran ayında Türkiye'deki operasyonunu satma niyetini açıklamasıyla başlayan sürecin, bu pazardaki faaliyetlerine devam etmeyi taahhüt eden kararla sonuçlandığını kaydetmişti.







Gelecek dönemde, kurumsal bankacılık alanındaki faaliyetlerini sürdürürken, bireysel bankacılıkta da daha etkin bir yapıyla hizmet sunmaya devam edeceklerine dikkati çeken Emmett, "HSBC Türkiye olarak; uluslararası ağımız, dış ticaret ve birikim yönetimindeki küresel uzmanlığımız ile müşterilerimizin hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olacağız." yorumunu yapmıştı.