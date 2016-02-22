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hsbc türkiye'den çıkmaktan vazgeçti

HSBC TÜRKİYE'DEN ÇIKMAKTAN VAZGEÇTİ

İngiltere merkezli HSBC, Türkiye'deki operasyonlarına devam etme kararı aldı.

Tarih : 22 Şubat 2016, 09:53
Puan Ver : Hsbc Türkiye'den Çıkmaktan Vazgeçti(5/10)2


İngiltere merkezli HSBC, Türkiye'deki operasyonlarına devam etme kararı aldı.

Bankanın CEO'su Stuart Gulliver son değerlendirmeler ışığında 'Türkiye'deki operasyonlarını yeniden yapılandıracaklarını' açıkladı.



Banka Haziran ayında, küresel küçülme planları kapsamında Türkiye ve Brezilya'daki faaliyetlerin durdurulacağı açıklamıştı.



Ancak Haziran'dan bu yana alınan tekliflerin hiç birinin hissedarların çıkarına uygun olmayacağının görülmesinin ardından, HSBC bu kararını değiştirdi.



Banka Türkiye'de kurumsal bankacılık faaliyetlerine devam edecek ve perakende bankacılık piyasasına yeniden odaklanacak.



HSBC Türkiye'de 298 şube ve 5 bin 659 çalışanla 1990'dan bu yana hizmet veriyor.








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