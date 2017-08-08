Rumen şarkıcı Otilia ile birlikte olan Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum'da Cansu Taşkın'la görüntülendi. Sinan Akçıl'ın Hristiyan sevgilisine imam nikahı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İKİLİNİN SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Katıldığı programda "İki kez imam nikahı ile evlendim" diyen Sinan Akçıl'ın sözleri, akıllara Ebru Şallı ve uzun zamandır birlikte olduğu Otilia'yı getirdi. Ancak Sinan Akçıl bu sözün basına yansımasından bir gün önce Bodrum'da Cansu Taşkın'la görüntülendi. Bir locada yan yana oturan ikilinin samimiyeti gözlerden kaçmadı. Otilia da aynı saatlerde sadece birkaç kilometre uzaklıktaki beach'te konserdeydi. Cansu Taşkın, derin sohbet boyunca sık sık başını Sinan Akçıl'ın omuzuna yasladı.

İşte ikilinin o görüntüleri:

Kaynak: haberinburada