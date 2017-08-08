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Hristiyan Sevgilisine İmam Nikahı Kıyan Sinan Akçıl, Cansu Taşkın'la Yakalandı

HRİSTİYAN SEVGİLİSİNE İMAM NİKAHI KIYAN SİNAN AKÇIL, CANSU TAŞKIN'LA YAKALANDI

Sinan Akçıl'ın geçtiğimiz günlerde Hristiyan sevgilisi Otilia'ya imam nikahı kıydığı ortaya çıkmıştı. Bu olayın çıktığı gün Akçıl, model Cansu Taşkın ile Bodrum'da yakalandı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 09:00
Puan Ver : Hristiyan Sevgilisine İmam Nikahı Kıyan Sinan Akçıl, Cansu Taşkın'la Yakalandı(5/10)1

Rumen şarkıcı Otilia ile birlikte olan Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum'da Cansu Taşkın'la görüntülendi. Sinan Akçıl'ın Hristiyan sevgilisine imam nikahı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İKİLİNİN SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Katıldığı programda "İki kez imam nikahı ile evlendim" diyen Sinan Akçıl'ın sözleri, akıllara Ebru Şallı ve uzun zamandır birlikte olduğu Otilia'yı getirdi. Ancak Sinan Akçıl bu sözün basına yansımasından bir gün önce Bodrum'da Cansu Taşkın'la görüntülendi. Bir locada yan yana oturan ikilinin samimiyeti gözlerden kaçmadı. Otilia da aynı saatlerde sadece birkaç kilometre uzaklıktaki beach'te konserdeydi. Cansu Taşkın, derin sohbet boyunca sık sık başını Sinan Akçıl'ın omuzuna yasladı.

İşte ikilinin o görüntüleri:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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