Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

hrant dink soruşturmasında 8 tutuklama

HRANT DİNK SORUŞTURMASINDA 8 TUTUKLAMA

Hrant Dink soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 8 emniyet mensubu, asker ve gazeteci tutuklamaya sevk edildi.

Tarih : 28 Mart 2017, 17:34
Puan Ver : Hrant Dink Soruşturmasında 8 Tutuklama(7/10)9


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından Hrant Dink Cinayeti'ne ilişkin yürütülen soruşturmada 8 asker, emniyet mensubu ve gazeteci tutuklamaya sevk edildi.



Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Ankara, Sakarya, Kırıkkale, Elazığ ve Samsun illerinde görev yapan 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasından Subay Murat Bayrak, Birinci sınıf emniyet müdürü Yakup Kurtaran, emniyet amiri Ahmet Çetiner, Astsubay Yüksel Avan ve Birol Ustaoğlu ile gazetece Muammer Ay gözaltına alınmıştı. Emekli Subay Atilla Güçlüoğlu ve ihraç edilen 3. Sınıf emniyet Müdürü Metin Balta hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.



Samsun TEM Şube Müdürlüğü Nöbetçi Amir Ahmet Çetiner, 2007 yılında Atatürk'ün sözünün yer aldığı poster önünde Ogün Samats'la kolkola fotoğraf çektirmişti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Hrant  Dink  Soruşturmasında  8  Tutuklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER