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hrant dink davası hakimi eryılmaz tutuklandı

HRANT DİNK DAVASI HAKİMİ ERYILMAZ TUTUKLANDI

Manisa'nın Salihli ilçesinde FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan Hrant Dink davası hakimi Rüstem Eryılmaz tutuklandı.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 08:57
Puan Ver : Hrant Dink Davası Hakimi Eryılmaz Tutuklandı(0/10)


FETÖ operasyonu kapsamında Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliği ile Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan Hrant Dink davasını karara bağlayan hakim Rüstem Eryılmaz, sabah saatlerinde Salihli ilçesinde saklandığı akrabasının evinde yakalanmış, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli adliyesine sevk edilmişti.








Etiketler: Hrant  Dink  Davası  Hakimi  Eryılmaz  Tutuklandı    haber

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