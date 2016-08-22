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hp, yenilenmiş omen serisi oyuncu donanımları ile geliyor

HP, YENİLENMİŞ OMEN SERİSİ OYUNCU DONANIMLARI İLE GELİYOR

OMEN adlı marka ile oyuncu bilgisayarı pazarına giren HP, yenilenmiş ürün gamıyla oyunseverlere ulaşmayı amaçlıyor.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 09:29
Puan Ver : Hp, Yenilenmiş Omen Serisi Oyuncu Donanımları İle Geliyor(0/10)


OMEN adlı marka ile oyuncu bilgisayarı pazarına giren HP, yenilenmiş ürün gamıyla oyunseverlere ulaşmayı amaçlıyor.



Gün geçtikçe artan oyuncu bilgisayarı talepleri birçok üreticinin iştahını kabartıyor. Bu üreticilerden biri olan HP OMEN adlı oyuncu bilgisayarı ve ekipmaları serisinde yeniliğe giderek pazardaki payını arttırmayı amaçlıyor.



HP tarafından üretilen ürünlerin hiç kuşku yok ki en iyi olanı OMEN X masaüstü bilgisayarı. Küp şeklinde tasarlanan bilgisayar uygulanan özel soğutma ile oldukça iyi bir performans vaat ediyor. İki farklı ekran kartı seçeneği ile piyasaya sürülecek olan ürün Çift GTX 1080 SLI veya Radeon R9 Fury X CF ile gelecek. Ürün için 3000 Avro başlangıç fiyatı belirtiliyor.



OMEN 17 serisi olan dizüstü bilgisayar ise 17.3 inçlik bir ekrana sahip ve 4K çözünürlük ile gelirken ekran kartı olarak ise GTX 1070 veya 1060 mobil ekran kartları tercih ediliyor. Skylake tabanlı Core-i5 veya Core-i7 işlemci, G-Sync teknolojisi, PCIe SSD, Bang & Olufsen ses sistemi öne çıkan diğer özellikleri. Bu ürünün fiyatı ise 2000 Avro olarak belirlenmiş.



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