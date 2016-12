HP, HP yazıcılar ve yönetilebilen baskı hizmetlerini, kurumların baskı ortamlarını siber saldırılara karşı güvenlik korumalarına yardımcı olacak şekilde yeniden tasarladığını duyurdu.



Yeni HP Güvenli Yönetilebilen Baskı Hizmetleri becerilerinin arasında ileri düzey güvenlik sunan profesyonel servisler; yazılım çözümleri ve müşterilerin çok tedarikli baskı filoları için genişletilmiş ana hizmet becerileri bulunuyor. Ayrıca, HP yazıcılar güvenlik için önceden yapılandırılacak.



Profesyonel seviyede güvenlik servisleriyle BT'nin üzerindeki yük azalıyor



HP, şirketlerin güvenlik profillerini dış kaynağa aktarıp geliştirirken; değerli BT kaynaklarından tasarruf etmelerini sağlama amacıyla HP Güvenli Yönetilebilen Baskı Hizmetlerine çığır açan yeni uygulama ve profesyonel servisler ekledi.



Yeni hizmetler şöyle:



Baskı Güvenliği Uygulama Servisi – HP, güvenlik alanında uzmanlaşmış kendi destek teknisyenleri ile kurumsal baskı güvenli planlarının uygulanmasına yardımcı olacak.



Baskı Güvenliği Danışmanlık Servisi – HP'nin yetkili güvenli danışmanları düzenli güvenlik uzmanlıklarıyla; risk profili güncellemelerinin yanı sıra güvenlik planlarının düzenli olarak değerlendirilmesine ve uyumluluk denetimlerine yönelik destek sunacak.



Baskı Güvenliği Yönetim & Uyumluluk – HP, güvenlik ayarlarının uzaktan yönetimi aracılığıyla uyumluluk desteğinin yanı sıra yazıcı filosunun potansiyel sorunlara karşı düzenli gözlemlenmesi ve filo güvenlik durumuna dair uyumluluk raporlarının teyidi hizmetlerini sunacak.



Kapsamlı Eğitim — HP, MPS çalışanlarının ve HP teknik ekiplerinin güvenlik uzmanlık seviyesini artırmak için; CompTIA'nın da aralarında bulunduğu endüstriyel güvenlik sertifikasyonlarını içeren yatırımlar yaptı.



Gelişmiş Takip & Raporlama — HP, baskı filosu durumuna yönelik daha fazla görünürlük ve güvenlik açısından en iyi uygulama önerilerini gözden geçirmek için MPS takip ve raporlama süreçlerine güvenlik özellikleri ekliyor.



Yeni Uzaktan Yönetim Araçları & Servisleri — HP MPS'e donanım yazılımı güncellemeleri ve şifre yönetimi gibi yazılım tabanlı otomatikleştirmeye dayalı güvenlik aksiyonları gibi yeni araçlar eklendi. Bu sayede kurumlar yorucu BT güvenlik aksiyonlarını MPS sözleşmeleri kapsamında dış kaynağa devredebilecekler.







HP yazıcılar artık güvenlik için önceden yapılandırılıyor



HP, daha az güvenli arayüzlerin kapatıldığı ve müşterilerin; yeni yazıcılarını ağlarına kurmaya ihtiyaç duymaları halinde yeni portlar ve protokoller açmalarını gerektiren yazıcıların teslimatına başladığını duyurarak kurumsal baskı alanında güvenlik çıtasını daha da yükseltti.



Cihaz ayarlarına yeni yaklaşım — HP, NIST tarafından daha az güvenli olarak tanımlanan portlar; protokoller ve şifre takımları gibi daha az korunan, eski arayüzleri kapatma sürecine başladı. HP'nin kasım ayındaki FutureSmart güncellemesi hem mevcut hem de yeni HP Enterprise yazıcılar ve MFP'ler için yönetici şifresi ve şifreleme ayarlarını iyileştirdi.



Yazılım dünyasıyla iş birlikleri – HP, uygulamalarının yeni ve daha güçlü arayüzlerle uyumlu çalışabilmesi için yazılım geliştiricilerle etkin olarak çalışıyor.



Veri, cihaz ve belge güvenliğine odaklanan çözümler



HP JetAdvantage iş akışı ve baskı çözümleri, kritik öneme sahip iş süreçleri ve görevlerini akıcı hale getirmek için geliştirildi. Çözümler sayesinde BT iş yükü ve maliyetleri azalırken, çalışan verimi ve baskı güvenliği artıyor. Bu alandaki en yeni güvenlik özellikleri şöyle:



HP Access Control (Erişim Kontrolü) — HP Access Control, kimlik doğrulama, yetkilendirme ve güvenli baskı becerileri sunuyor. Yeni sunulan daha yüksek işlevsellik ve SNMPv3 desteği; HIP2 kart tip uyumunu genişleten yeni bir kart okuyucu ve kullanıcılara bir akıllı kart ya da devre kartıyla sisteme giriş yapma ya da sistemden çıkma imkânı sunan becerilerle donatılmış bulunuyor.



HP Capture and Route—HP Capture and Route özelliği taranmış içerikleri ve dağıtılmış belgeleri tek dokunuşta kontrol ve takip etme imkânı sunuyor. Yeni özellikler arasında SSL üzerinde LDAP desteği; Capture and Route sunucusunda tutulan taranmış veriler için atıl veri şifrelemesi, kullanıcı mesajlarının anında basılmasını sağlayan MyMessages yer alıyor.







