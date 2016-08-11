Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden biri olan HP, yeni ürününü duyurdu. HP Powerup Backpack isimli ürün, içerisinde güç kaynağı olan bir sırt çantası. İşte detaylar!



Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden biri olan HP, yeni ürününü duyurdu. HP Powerup Backpack isimli ürün, içerisinde güç kaynağı olan bir sırt çantası. İşte detaylar!







Günümüz kullanıcılarının en önemli ihtiyaçlarından biri olan taşınabilir güç kaynakları konusunda HP, ilginç bir çözüm geliştirmiş. Ürün temelde içerisinde taşınabilir güç kaynağı olan bir sırt çantası. Ancak sağladığı kolaylıklar son derece önemli.



HP Powerup sırt çantası nasıl çalışıyor?



Çantanın bir bölümünde 22400 mAh kapasiteli bir taşınabilir güç kaynağı bulunuyor. 84 Wh kapasiteli bu güç kaynağı, HP'nin iddiasına göre ortalama bir akıllı telefonu 10 defa, tablet bilgisayarı 3 defa ve bir dizüstü bilgisayarı ise tam 1 defa şarj edebiliyor. Tabii ki şarj edilecek cihazların pil kapasitelerine göre bu değeler değişiklik gösterecektir.



USB-C desteğine de sahip olan güç kaynağı çanta ile tam bir uyum içerisinde. Çanta içerisinde şarj kablolarının geçebilmesi için uygun delikler açılmış. Dilerseniz kabloyu uzatarak, akıllı telefonunuz cebinizdeyken de şarj etmeniz mümkün. Yani şarj edilecek ürünlerin çantanın içerisinde olması gerekmiyor.



Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için 2.4A ve 2.0A gücünde iki USB çıkışına sahip olan ürün, dizüstü bilgisayarlar için ise 19V çıkış portlarına sahip.



Çantanın dayanıklı ve su geçirmez malzemelerden üretildiğini vurgulayan HP, aynı zamanda çantayla beraber bir adet suya dayanıklı kılıf veriyor. Böylelikle sağanak yağış altında bile elektronik ürünlerinizi koruma altına alarak taşımanız mümkün. 200 dolarlık HP Powerup Backpack an itibariyle Amazon üzerinden ön siparişe açılmış durumda.



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