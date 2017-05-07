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hp ilk windows 10 s laptopunu duyurdu

HP İLK WİNDOWS 10 S LAPTOPUNU DUYURDU

Windows 10 S işletim sistemini kullanan cihazlarını duyuran ilk şirketlerden biri HP oldu. HP, işletim sistemini kullanacak yeni laptopunu tanıttı.

Tarih : 07 Mayıs 2017, 11:02
Puan Ver : Hp İlk Windows 10 S Laptopunu Duyurdu(6/10)5


Bildiğiniz gibi Microsoft iki gün önce Windows 10'un yeni bir versiyonunu tanıttı. Windows 10 S adını taşıyan bu işletim sistemi, çok daha ucuz cihazların piyasaya çıkmasını sağlayacak. Microsoft'un tanıtımının ardından işletim sistemini kullanacak cihazlar tanıtılmaya başlandı. Windows 10 S'i kullanacak yeni cihazını tanıtan şirketlerden biri de HP oldu.



HP, Microsoft'un yeni işletim sistemini kullanan, düşük maliyetli laptoplarını tanıttı. Bunlardan biri ProBook x360'in yeni versiyonu olacak. ProBook x360 Education Edition adını taşıyan cihazın 10 S versiyonu 229 dolara satışa çıkacak. Bunun dışında bu yeni laptopların en ucuzunun fiyatı 189 dolara kadar düşecek.



Tahmin edildiği gibi yeni Windows sürümü doğrudan Chrome OS'li Chromebooklara rakip olacak. Çünkü HP'nin 10 S ile satışa çıkaracağı ProBook x360'ın bir de Chrome OS versiyonu bulunuyor.








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