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horoz dövüşü kana bulandı! ölü sayısı 12

HOROZ DÖVÜŞÜ KANA BULANDI! ÖLÜ SAYISI 12

Meksika'da silahlı bir grubun, horoz dövüşleri yapılan yerde kalabalığa ateş açması sonucu ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Tarih : 10 Kasım 2015, 14:24
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Yetkililer, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinin Cuajinicuilapa  kentinde silahlı kişilerin, dün gizlice horoz dövüşleri düzenlenen yerde toplanan  kalabalığın üzerine ateş açması sonucu ölenlerin sayısının arttığını açıkladı. 


 


Şu ana kadar 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer,  ölenlerden birinin kadın, ikisinin de 18 yaşının altında olduğunu bildirdi.  Saldırıda yaralanların sayısı da 5 olarak güncellendi.







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