Meksika'da silahlı bir grubun, horoz dövüşleri yapılan yerde kalabalığa ateş açması sonucu ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.



Yetkililer, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinin Cuajinicuilapa kentinde silahlı kişilerin, dün gizlice horoz dövüşleri düzenlenen yerde toplanan kalabalığın üzerine ateş açması sonucu ölenlerin sayısının arttığını açıkladı.







Şu ana kadar 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, ölenlerden birinin kadın, ikisinin de 18 yaşının altında olduğunu bildirdi. Saldırıda yaralanların sayısı da 5 olarak güncellendi.