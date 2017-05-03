Hormonları çalıştıran yer elması özellikle kadınlarda mucizevi etki gösteriyor. Cinsel isteği ve gücü artırıp mutluluk getiriyor. Patatese benzer yumru bir sebze olan yer elması birçok hastalığa iyi geldiği gibi cinsel hayata da katkı sağlıyor.



Özellikle kadınlar için mucizevi özellikler gösteren yer elması anne sütünü arttırıyor, kadınlık hormonlarını güçlendiriyor. Cinsel isteği ise ateşliyor. A, C vitaminleri ile kalsiyum, demir ve fosfor mineralleri açısından zengin olan yer elmasının sağlığa yararlarından bazıları şöyle:



Vücut direncini ve cinsel gücü arttırır. İçerdiği besin değerleri ile kansızlığa iyi gelir. Anne sütünü arttırmaya yardımcıdır. Emziren anneler için de faydalıdır. İdrar söktürür ve kabızlığı giderir. Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcıdır. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. Romatizma, nikris ağrılarını hafifletir. Basur şikayetlerini azaltır.







kaynak:sabah