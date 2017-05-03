Kalp-damar rahatsızlıkları, diyabet ve uyku bozukluklarına bağlı psikolojik sorunlara yol açan uyku apnesinden mustarip hastalar, robotik dil kökü cerrahisiyle; daha az ağrı, daha az kanama ile herhangi bir dış kesi izi olmadan sağlıklarına kavuşup çok daha kaliteli bir yaşama adım atıyorlar.



Hayati sorunların ortaya çıkmasına neden olan uyku apnesi, yüzde 5-10 civarında seyreden sıklığı ile ülkemizdeki en yaygın hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Erkeklerin kadınlara oranla daha şanssız olduğu uyku apnesi, genç erkeklerde yüzde 4 oranında görülürken, bu oran 60 yaş üstündeki erkeklerde yüzde 28'lere kadar çıkabiliyor.



Toplumun bu denli geniş bir kesimini etkileyen uyku apnesi tek başına yarattığı sıkıntıların yanında, kalp damar hastalıklarından diyabete, uyku bozukluklarından psikolojik sorunlara kadar birçok problemin ortaya çıkması için zemin hazırlıyor. KBB Uzmanı Doç Dr Murat Karaman, uyku apnesini, yarattığı tıbbi, sosyal ve apne nedeniyle meydana gelen kazalardan doğan hukuki sorunlar nedeniyle tedavi edilmesi gereken "toplumsal bir sorun" olarak tanımlıyor. Doç. Dr. Murat Karaman, özellikle son yıllarda KBB hastalıklarının tedavisinde de yararlanılan robotik cerrahi ile birlikte uyku apnesi tedavisinde başarı oranlarının yükseldiğini ve uyku apnesinin kontrol edilebildiğini belirtiyor.







kaynak:sabah