Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

horlama ve uyku apnesi kabus olmaktan çıkıyor

HORLAMA VE UYKU APNESİ KABUS OLMAKTAN ÇIKIYOR

Kalp-damar rahatsızlıkları, diyabet ve uyku bozukluklarına bağlı psikolojik sorunlara yol açan uyku apnesinden mustarip hastalar, robotik dil kökü cerrahisiyle; daha az ağrı, daha az kanama ile herhangi bir dış kesi izi olmadan sağlıklarına kavuşup çok daha kaliteli bir yaşama adım atıyorlar.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 11:51
Puan Ver : Horlama Ve Uyku Apnesi Kabus Olmaktan Çıkıyor(10/10)8


Hayati sorunların ortaya çıkmasına neden olan uyku apnesi, yüzde 5-10 civarında seyreden sıklığı ile ülkemizdeki en yaygın hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Erkeklerin kadınlara oranla daha şanssız olduğu uyku apnesi, genç erkeklerde yüzde 4 oranında görülürken, bu oran 60 yaş üstündeki erkeklerde yüzde 28'lere kadar çıkabiliyor.



Toplumun bu denli geniş bir kesimini etkileyen uyku apnesi tek başına yarattığı sıkıntıların yanında, kalp damar hastalıklarından diyabete, uyku bozukluklarından psikolojik sorunlara kadar birçok problemin ortaya çıkması için zemin hazırlıyor. KBB Uzmanı Doç Dr Murat Karaman, uyku apnesini, yarattığı tıbbi, sosyal ve apne nedeniyle meydana gelen kazalardan doğan hukuki sorunlar nedeniyle tedavi edilmesi gereken "toplumsal bir sorun" olarak tanımlıyor. Doç. Dr. Murat Karaman, özellikle son yıllarda KBB hastalıklarının tedavisinde de yararlanılan robotik cerrahi ile birlikte uyku apnesi tedavisinde başarı oranlarının yükseldiğini ve uyku apnesinin kontrol edilebildiğini belirtiyor.



 



kaynak:sabah





Etiketler: Horlama  Ve  Uyku  Apnesi  Kabus  Olmaktan  Çıkıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER