

"Uyurken solunum esnasında çeşitli etkiler nedeniyle üst solunum yollarından çıkan gürültülü sese horlama denir. Dilin arkası, yumuşak damak ve küçük dilin olduğu kısmın genizle birleştiği bölge kendiliğinden daralabilen bir bölgedir.







"Uyurken solunum esnasında çeşitli etkiler nedeniyle üst solunum yollarından çıkan gürültülü sese horlama denir. Dilin arkası, yumuşak damak ve küçük dilin olduğu kısmın genizle birleştiği bölge kendiliğinden daralabilen bir bölgedir. Bunlar birbirleri üstüne geldiğinde solunumla birlikte titreşmekte ve horlama ortaya çıkmaktadır. Yeterli oksijenin sağlıklı bir şekilde alınamadığının bir göstergesi olan horlama kişide gündüz uykululuk hali, yorgunluk, sürekli bir baş ağrısı ve konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlara yol açabilir. Uykuda solunum bozukluğu rahatsızlıklarında kişilerde kalp krizi ya da akciğer rahatsızlıkları gibi çok ciddi sağlık sorunlarına, hatta hayati tehlikeye bile yol açabilir. Horlama hayati önem taşıyan uykuda nefes durması (uyku apne) hastalığının da bir belirtisi olabilir. Bu hastalıkta şiddetli horlama nefessiz kalınan bir dönemle kesilmektedir. Bu sırada solunum tam durmuştur. Bu nedenle horlama önemsenmesi ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır."







ERKEKLERDE HORLAMA ŞİKAYETİ DAHA FAZLA







Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr Yusuf Can "Horlama tedavisinde öncellik ile horlamanın sıklığı ve şiddeti ölçülmeli ve düzenli olarak takip edilmelidir. Orta yaş ve üzeri kişilerde boğazda daralma ve boğazdaki kasların tonusunda azalma görülür. Horlama erkeklerde kadınlara oranla daha dar bir boğaz yapısına sahiptir. Özellikle kilo alındığında erkekler boğaz bölgesinden kilo aldıkları için horlama daha da artabilir. Dar yapılı boğaz, yarık damak, sinüs sorunları, geniz eti genişliği, çene problemleri gibi sorunlar horlamanın nedenleri arasındadır. Horlama tedavisinde öncellikle horlamaya neden olan sorun tespit edilerek tedavi edilir. Ardından kilo verme, sağlıklı beslenme, yatmadan en az üç saat önce yeme içmeyi kesme, sigara ve alkol kullanmamak horlama tedavisinde başvurulan yöntemler arasındadır. Horlama sorunu olan hastaların alanında uzman bir kulak burun boğaz doktoruna giderek tedavi olmaları gerekir."