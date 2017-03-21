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Horizon Zero Dawn 'ın Satışları Rekor Kırdı
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horizon zero dawn 'ın satışları rekor kırdı

HORİZON ZERO DAWN 'IN SATIŞLARI REKOR KIRDI

Eleştirmenlerden övgü alan ve oyun severler tarafından büyük ilgi gören PlayStation 4'e özel oyun Horizon Zero Dawn, çıkışından itibaren 2,6 milyonun üzerinde satış yaptı.

Tarih : 21 Mart 2017, 11:49
Puan Ver : Horizon Zero Dawn 'ın Satışları Rekor Kırdı(7/10)7


Eleştirmenlerden övgü alan ve oyun severler tarafından büyük ilgi gören PlayStation 4'e özel oyun Horizon Zero Dawn, çıkışından itibaren 2,6 milyonun üzerinde satış yaptı.



Sony, Horizon Zero Dawn'ın global ölçekteki satışlarının lansmanın ilk iki haftasında 2,6 milyon adedi aştığını duyurdu. Yapımcı firma Guerrilla tarafından, sadece PlayStation 4 (PS4) sistemine özel olarak geliştirilen ve 1 Mart tarihinde piyasaya sürülen oyun, eleştirmenlerin büyük beğenisini topladı. Daha önce görülmemiş bir dünya tasarımı, geniş stratejik aksiyon yelpazesi ve olağanüstü olay örgüsü ile büyük beğeni kazanan oyun, çok kısa süre içinde bugünkü neslin en sevdiği oyunlar arasında girdi. Bu etkileyici çıkış ile Horizon Zero Dawn, PS4'ün yeni “first party” oyunları arasında en çok lansman satışını yaparken, Guerilla'nın da gelmiş geçmiş en büyük lansmanını gerçekleştirmiş oluyor.



Horizon Zero Dawn, çok eski zamanların kalıntıları arasında kaderini keşfetmek amacıyla bir maceraya atılan genç avcı Aloy rolünde oynanan, yeni bir aksiyon rol yapma oyunu. Nefes kesici oyun, makinelerin kol gezdiği ve insanoğlunun artık hakim tür olmadığı; yemyeşil bir kıyamet sonrası dünyada geçiyor.



Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Yönetim Kurulu Başkanı Shawn Layden, oyunun satış başarısıyla ilgili şunları söyledi; “Horizon Zero Dawn'ın özel bir oyun olacağını biliyorduk. Dolayısıyla; yepyeni bir oyun dünyasının eleştirmenlerden aldığı inanılmaz tepkinin satışları bu düzeye taşımış olması gerçekten memnuniyet verici. Guerilla, son derece istisnai bir oyun yarattı ve saatler boyunca oynanan oyunlardan sonu gelmeyen fotoğraf paylaşımlarına kadar, oyun severlerden aldığımız tepki, bunun ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor.”



Oyunun yapımcı şirketi Guerilla Genel Müdürü Herman Hulst ise; “Horizon Zero Dawn'un hem eleştirmenler hem de oyuncuların beğenisini toplamasından son derece mutluyuz. Büyük bir aşkla geliştirdiğimiz bu oyunun; hazırlanması sırasında hissettiğimiz tutku ve heyecanı oyun severler arasında da yarattığını görmek son derece mutluluk verici. Bu, Aloy'un hikayesinin ve Horizon Zero Dawn dünyasındaki keşfimizin sadece başlangıcı. Ekibimiz daha şimdiden hikayenin daha da genişletilmesine yönelik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor,” dedi.



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