HORASAN'DA ASKERE SİLAHLI SALDIRI
9. Kolordu Komutanlığı 34. Mühimmat Bölüğü'nde görev yapan Astsubay Üstçavuş Nazım Altun'un işe gittiği sırada kullandığı aracı, Üçyol mevkisi TEDAŞ kavşağında arıza yaptı.
Aracından inen Altun'a bu sırada yanına yaklaşın siyah renkli bir araçtan ateş açıldı.
Yaralanan Altun, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı astsubay, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar