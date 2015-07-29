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HORASAN'DA ASKERE SİLAHLI SALDIRI


HORASAN'DA ASKERE SİLAHLI SALDIRI
Tarih : 29 Temmuz 2015, 11:33
Puan Ver : Horasan'da Askere Silahlı Saldırı(7/10)8


9. Kolordu Komutanlığı 34. Mühimmat Bölüğü'nde görev yapan Astsubay Üstçavuş Nazım Altun'un işe gittiği sırada kullandığı aracı, Üçyol mevkisi TEDAŞ kavşağında arıza yaptı.



Aracından inen Altun'a bu sırada yanına yaklaşın siyah renkli bir araçtan ateş açıldı.



Yaralanan Altun, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı astsubay, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.








Etiketler: Horasan  Da  Askere  Silahlı  Saldırı    haber

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