

Honor'un yeni amiral gemisi modeli hakkındaki ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte Honor 9 tanıtım tarihi ve diğer detaylar.



Çin'in ve dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei'nin yan kuruluşu Honorgenel olarak global pazara hitap eden bir marka. Daha çok orta segment ve üst segmente hitap eden modellerle karşımıza çıkan Honor, şu aralar yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor.



Honor 9ismi ile tanıtılması beklenen bu modelin, ne zaman satışa sunulacağına dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Roland Quandt, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada Honor 9'un 27 Haziran'da tanıtılabileceğini belirtti. Üstelik Quandtsadece açıklama yapmakla da kalmayıp, Honor 9 için hazırlanan tanıtım davetiyesinin resmini de paylaştı. Bu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.



Görselde de görüldüğü üzere “Tarihi Kaydet” sloganı ile 27 Haziran işaret edilmiş. Bu tabir genel olarak amiral gemisi modellerinin tanıtımında kullanılan bir slogan. En azından bir çok üretici bu şekilde kullanıyor.



Ayrıca telefona verilen “Işık yakalayıcı” unvanı da biraz garip durmuş. Buradaki genel kanı, Honor 9'ın düşük ışıkta bile son derece iyi bir fotoğraf performansına sahip olduğu için böyle bir takma isim kullanıldığı yönünde.



Bakalım Honor 9, kamera anlamında Huawei P10'un vaat ettiklerinin önüne geçebilecek mi? Bunu önümüzdeki ay göreceğiz.



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