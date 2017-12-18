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Honduras'ta Yas! Devlet Başkanı'nın Kız Kardeşi Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

HONDURAS'TA YAS! DEVLET BAŞKANI'NIN KIZ KARDEŞİ HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Honduras'ta meydana gelen helikopter kazasında, Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in kız kardeşi Hilda'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 18 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Honduras'ta Yas! Devlet Başkanı'nın Kız Kardeşi Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti(8/10)4

Hilda Hernandez, beraberinde 4 güvenlik görevlisi ve bir pilotun bulunduğu helikopter, başkent Tegucigalpa'daki uluslararası havaalanından hareket etti. Hava kuvvetleri, kalkışından bir süre sonra helikopterden sinyal alınamadığını bildirdi. Yapılan aramalar sonucunda, helikopterin enkazı Tegucigalpa yakınlarında dağlık bölgede bulundu.

BAKANLIK DA YAPMIŞTI

Kardeşi Orlando Hernandez döneminde İletişim Bakanı olarak görev yapan 51 yaşındaki ziraat mühendisi Hilda Hernandez, Porfirio Lobo'nun döneminde de Sosyal Kalkınma Bakanı olarak görev üstlenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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