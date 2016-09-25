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honda nsx, süper spor otomobillere karşı!

HONDA NSX, SÜPER SPOR OTOMOBİLLERE KARŞI!

Honda'nın Marysville-Ohio'da bulunan Performance Manufacturing Centre (PMC)'da üretilen yeni Honda NSX, en iyi profesyoneller tarafından test edildi. Japon üretici spor otomobil alanında büyük bir başarıya imza atmayı arzuluyor.

Tarih : 25 Eylül 2016, 11:34
Puan Ver : Honda Nsx, Süper Spor Otomobillere Karşı!(0/10)


Honda'nın Marysville-Ohio'da bulunan Performance Manufacturing  Centre (PMC)'da üretilen yeni Honda NSX, en iyi profesyoneller tarafından test edildi. Japon üretici spor otomobil alanında büyük bir başarıya imza atmayı arzuluyor.



Formula 1 efsanesi Ayrton Senna ile olan bağ göz önüne alındığında Estoril pisti Honda için duygusal bir mekan olarak kabul ediliyor. Ayrton Senna ilk Grand Prix zaferini 1985 yılında bu pistte kazanmıştı ve ne yazık ki 1 Mayıs 1994 yılında Bologna'da hayatını kaybetmişti. Honda, şampiyon pilotu birkaç sene sonra, 1980'lerin sonlarında, yeni Honda NSX'in geliştirilmesi sürecine dahil etmişti. Honda NSX (Pek çok ülkede Honda'nın premium markası Acura NSX olarak tanınacak) de, geliştirilmelerden payını almış.



Honda'nın yeni melez (elektrik+benzin) spor otomobili gücünü uzunlamasına konumlandırılan çift turbo ile beslenen V6 silindirli DOHC motordan  alıyor. Bu güç, dokuz oranlı çift kavramalı otomatik şanzıman tarafından tekerleklere iletiliyor. Ayrıca motor ile şanzıman arasına hızlanma, fren ve vites değişimlerinde performansı arttıran bir elektromotor ile güçlendirildi. Bunlara ilave olarak ön aksta birbirinden bağımsız çalışan ve anlık olarak yüksek tork üreten iki adet yüksek  performanslı elektromotor bulunuyor. Sistem toplamdaysa 581 HP güç üretiyor.



9 ileri vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman ile donatılan model, 0-100 km/saat hızlanmasını, yaklaşık 3 saniyede tamamlıyor ve 308 kilometre/saat maksimum hıza ulaşabiliyor.



Acura NSX'in Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı belli olmasa da, piyasaya sürülmese de, kesinlikle sipariş üstüne getirilebilir. Aracın, başlangıç fiyatı ise 180.000 euro yani yaklaşık 600.000 TL. Elbette ülkemiz söz konusu olduğunda ek vergilerle karşılaşabiliriz.



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Etiketler: Honda  Nsx  Süper  Spor  Otomobillere  Karşı    haber

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