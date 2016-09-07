İlk kez 1998 yılında satışa sunulan Honda HR-V, pek çok eleştiriye rağmen subcompact crossover-SUV türünün ilk temsilcisi oldu. Japon şirket, şimdi ilk göz ağrısını zirveye taşımayı hedefliyor.



İlk kez 1998 yılında satışa sunulan Honda HR-V, pek çok eleştiriye rağmen subcompact crossover-SUV türünün ilk temsilcisi oldu. Japon şirket, şimdi ilk göz ağrısını zirveye taşımayı hedefliyor.







Yeni Honda HR-V'ye, başlangıç seviyesi olan Premium'da 1.5 litrelik benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzıman seçildiğinde 90.000 TL'ye sahip olmak mümkün.



Yeni Honda HR-V'nin giriş seviyesi olan Premium versiyonunda Lastik Basınç İkaz Sistemi, Şehiriçi Aktif Fren Sistemi, Elektrikli Park Freni, Start&Stop Sistemi, bluetooth telefon kiti, hız sabitleyici, otomatik klima ve sihirli katlanan arka koltuklar standart olarak yer alıyor. Elegance ve Executive donanım seçeneklerinde ise Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Limitleyici, 7 inçlik dokunmatik ekranlı Honda CONNECT multimedya sistemi, navigasyon, katlanan yan aynalar, çift bölgeli otomatik klima ve Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi standart olarak bulunacak.











Honda HR-V'nin zirvesi Executive modelinde ise anahtarsız giriş sistemi ve çalıştırma düğmesi, ışığa duyarlı otomatik kararan dikiz aynası, geri görüş kamerası, ısıtmalı ön koltuklar, deri-kumaş kaplı koltuklar, gündüz yanan LED farlar, tavan rayları, açılabilir panoramik cam tavan, karartılmış arka camlar ve 17 inçlik jantlar sunulacak. Bu donanımlar sayesinde Japon otomobil devi, pek çok lüks Alman rakibi ile kıyasıya bir mücadele yaşama olanağına sahip olacak.



GR-V'de 130 HP gücünde 1.5 i-VTEC benzinli ve 120 HP gücünde 1.6 i-DTEC dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği yer alıyor. Her iki motor da 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor. 1.5 i-VTEC motor seçeneği için, sürekli değişken CVT otomatik şanzıman da satılıyor 1.6 i-DTEC dizel motor ise sadece 6 ileri manuel şanzımanla birlikte piyasaya sürülecek. Otomatik şanzıman seçeneği ise 2017 yılında galerilerdeki yerini alacak.



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