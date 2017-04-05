HONDA, ENDONEZYA'DAKİ 172 BİN 874 ARACINI GERİ ÇAĞIRDI
Geri çağırma işleminin araçlardaki hava yastığı sorununun onarılmasıyla ilgili olduğu açıklandı
Japon otomotiv üreticisi Honda'nın, hava yastığındaki arıza nedeniyle Endonezya'daki 172 bin 874 aracını geri çağırdığı bildirildi.
Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Honda'ya dair geri çağırma işleminin araçlardaki hava yastığı sorununun onarılmasıyla ilgili küresel çapta başlatılan işlemin bir parçası olduğu belirtildi.
kaynak:ahaber
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