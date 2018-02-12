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honda 350 bin aracını geri çağırıyor

HONDA 350 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR

Japon otomobil devi Honda, klima motorundaki arızası nedeniyle tam 350 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

Tarih : 12 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Honda 350 Bin Aracını Geri Çağırıyor(8/10)8


Japon otomobil devi Çin'deki 350 bin aracını geri çağırdı. Honda ile Dongfeng Motor Group'un ortak girişimi tarafından yapılan açıklamada araçların, klima motorlarında yaşanan bir arıza nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.



ARAÇ İÇİ BENZİN KOKUYOR



CR-V spor modelini ve 1,5 litre turbo motorlu Civic araçları kapsayan arıza nedeniyle araçların içinde güçlü benzin kokusu ortaya çıkarken bu sorun kimi zaman motor uyarı ikazlarının yanmasına dahi neden oluyor.



Şu ana kadar arıza nedeniyle herhangi bir kaza yaşanmadığını belirten Honda yetkilileri, arızanın otomobillerin performansında bir soruna neden olmadığını da kaydetti.



MÜŞTERİLER ŞİKAYETTE BULUNDU



Yaşanan bu sorun nedeniyle Çin'de Honda sahipleri Ocak ayının ortasından bu yana Weibo ve Twitter hesaplarından şikayetlerde bulunuyordu.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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