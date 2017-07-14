HONDA 1,2 MİLYON ARACINI NEDEN GERİ ÇAĞIRIYOR ?
Honda, akü sensörlerinin alev alabileceği gerekçesi ile ABD'deki 1,2 milyon Accord model otomobilini geri çağırıyor.
Honda, akü sensörlerinin alev alabileceği gerekçesi ile ABD'deki 1,2 milyon Accord model otomobilini geri çağırıyor. AP'nin haberine göre geri çağırma 2013 - 2016 yılları arasında üretilen araçları kapsıyor.
SENSÖRLER YENİLERİYLE DEĞİŞECEK
Honda yaptığı açıklamada ülkede, motor bileşenlerinin alev almasından kaynaklanan dört olayın yaşandığını ve bu olaylarda herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti. Geri çağrılan araçların sensörleri yenileri ile değiştirilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar