

Terör örgütü PYD/PKK'ya katılanları kahramanlaştırmak isteyenler, büyük bir skandala imza atmaya hazırlanıyor. ABD, YPG'nin filmini çekmeye hazırlanıyor. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silah ve para yardımına boğulan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantıları, bu kez yapılacak skandal bir film ile insanlara güzel gösterilmeye çalışılacak. Teröristlerin kahraman gibi gösterileceği film, Daniel Espinosa tarafından çekilecek. Filmde başrolde ise ABD'li oyuncu Jake Gyllenhaal oynayacak.







kaynak:hürriyet