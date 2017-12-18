HOLLYWOOD'DA BİR TACİZ SKANDALI DAHA! LİSTEYE 80'LİK AKTÖR DE EKLENDİ
Hollywood, cinsel taciz skandallarıyla sarsılmaya devam ediyor. Son olarak 3 kadın, 80 yaşındaki ünlü aktör Dustin Hoffman'ı cinsel saldırı ve tacizle suçladı.
80 yaşındaki ABD'li ünlü aktör Dustin Hoffman, 3 kadın tarafından cinsel saldırı ve tacizle suçlandı.
İDDİALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI SAVUNDU
Amerikan Variety dergisinde yer alan habere göre Hoffman, ikisi 1980, diğeri 1987 yılında meydana geldiği iddia edilen olaylarla ilgili üç kadın tarafından cinsel saldırı ve tacizle suçlandı. İddiaların ardından Hoffman'ın avukatı Mark Neubauer, bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Kasım ayında Anna Graham Hunter, 1985 yılında 17 yaşında bir stajyerken film çekimleri sırasında Hoffman'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Hoffman ise dergiye yaptığı açıklamada özür dileyerek, "Kadınlara büyük bir saygım var, eğer yaptığım herhangi bir şey onu rahatsız edecek bir konuma soktuysa özür dilerim. Ben aslında böyle biri değilim." ifadelerini kullanmıştı.
TACİZ İDDİALARI HOLLYWOOD'UN GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYOR
Son dönemde cinsel taciz iddiaları ülke gündeminden düşmüyor. ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein ve ABD'li aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları Hollywood'ı sarsmıştı.Spacey'nin 1986'da 14 yaşındaki Amerikalı aktör Anthony Rapp'i taciz ettiği iddia edilmişti. Hollywood'un ünlü isimleri Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Angelina Jolie ve Ashley Judd dahil birçok kadın ise Weinstein'ın kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürmüştü. İngiliz sinema oyuncusu Lysette Anthony 1980'li yıllarda Weinstein'ın cinsel saldırısına maruz kaldığını ileri sürmüştü.ABD'nin önemli sunucu ve TV program yapımcılarından Charlie Rose'un (75) CBS kanalındaki programı, 8 kadının "cinsel taciz" iddiasında bulunması üzerine kaldırılmıştı.
Ayrıca New York Times (NYT) gazetesi, hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine soruşturma açtığı Beyaz Saray muhabiri Glenn Thrush'ın (50) görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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