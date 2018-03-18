Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın Türk dizilerini yayından kaldırmasının ardından ABD'deki bazı film dağıtım şirketlerini almak istediği ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman Türk dizilerini yayından kaldırmasının ardından sinemayla ilgili bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Prens Salman, ABD'deki bazı film dağıtım şirketlerini almak için görüşmelere başladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MENAJERLİK ŞİRKETİNE TALİP

Wall Street Journal'ın haberine göre Muhammed bin Salman dünyanın en büyük menajerlik şirketi Endeavor'un yüzde 10'luk hissesini satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Salman'ın bu satın alım için 400 milyon doları gözden çıkardığı biliniyor. Endeavor'un çalıştığı isimler arasında Oprah Winfrey, Dwayne Johnson ve Serena Williams gibi isimler var. Şirketin yetkilileri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı.

ABD'DEKİ FİLM DAĞITIM ŞİRKETİNİ DE İSTİYOR

Suudi Arabistan ABD'deki bazı büyük film dağıtım şirketlerini de satın almak istiyor. Suudi Arabistan 2020 yılına kadar ABD film endüstrisinde yılda toplam 1 milyar dolarlık gişe hasılatı yapan filmlerin dağıtımını almayı umuyor.

TÜRK DİZİLERİNİ YAYINDAN KALDIRMIŞTI

Arap dünyasına yayın yapan uydu kanalları şirketi MBC Grubu, 1 Mart itibarıyla Türk dizilerini yayından kaldırdığını açıklamıştı. Bu kararın arkasında Prens Salman'ın olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: haberinburada