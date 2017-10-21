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Hollywood Yıldızlarının Vizesi İçin Çavuşoğlu Devreye Girdi

HOLLYWOOD YILDIZLARININ VİZESİ İÇİN ÇAVUŞOĞLU DEVREYE GİRDİ

Uluslararası Antalya Film Festivaline katılacak Amerikalı yıldızların, iki ülke arasındaki vize sorunundan etkilenmemesi için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li yetkililerle görüştü.

Tarih : 21 Ekim 2017, 10:50
Puan Ver : Hollywood Yıldızlarının Vizesi İçin Çavuşoğlu Devreye Girdi(8/10)4

Antalya'da bu yıl 54'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivaline katılacak Amerikalı yıldızların, iki ülke arasındaki vize sorunundan etkilenmemesi amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li yetkililerle görüştüğü kaydedildi.

BAKAN DEVREYE GİRDİ, ABD'Lİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 54. Uluslararası Antalya Film Festivalinin açılış törenine katılacak Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, aktris Juliette Lewis ile kapanış galasında yer alacak oyuncu Matt Dillon ve Lindsay Lohan'ın vize sorunu yaşamaması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li yetkililerle görüştü.

"ÖNLEMLER ALINDI, GİRİŞ KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ"

Çavuşoğlu'nun görüşmesinin ardından sanatçıların Türkiye'ye girişi konusunda kendilerine yardımcı olunacağı, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için önlem alındığı bildirildi.

;WALKEN, LEWİS VE LOHAN GELECEK

Festivalin açılış törenine Amerikalı ünlü oyuncu, Akademi Ödülü, SAG ve BAFTA ödülü sahibi, Altın Küre, Tony ve Emmy ödülleri adayı Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, Amerikalı aktris Juliette Lewis'in, kapanış galasına katılmak üzere ise Amerikalı oyuncu Matt Dillon, Amerikalı oyuncu, model, pop şarkıcısı ve söz yazarı Lindsay Lohan'ın Antalya'ya geleceği açıklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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