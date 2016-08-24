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hollywood yıldızı willem dafoe marmaris'te

HOLLYWOOD YILDIZI WİLLEM DAFOE MARMARİS'TE

DÜNYACA ünlü ABD'li sinema ve tiyatro oyuncusu Willem Dafoe, tatiline Bodrum'un ardından bir başta turizm cenneti Marmaris'te devam ediyor.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 12:25
Puan Ver : Hollywood Yıldızı Willem Dafoe Marmaris'te(0/10)


DÜNYACA ünlü ABD'li sinema ve tiyatro oyuncusu Willem Dafoe, tatiline Bodrum'un ardından bir başta turizm cenneti Marmaris'te devam ediyor.

'Günaha Son Çağrı', 'Platoon', 'Hız Tuzağı-2' ve 'Örümcek Adam' gibi unutulmaz filmlerde rol alan Willem Dafoe'nin, ailesiyle yaptığı Türkiye tatili sürüyor. Ailesiyle dört gün Bodrum'da tatil yapan 61 yaşındaki Dafoe, mavi tura çıkıp, dün öğleden sonra Marmaris'in bakir tatil merkezlerinden Bozburun Mahallesi'ne geldi. Marmaris'e 60 kilometre mesafedeki Bozburun'daki bir balık restoranında yemek yiyip, buradaki yerel market ve hediyelik eşya satan dükkanları gezdi. Türk yemeklerini tercih eden ve esnaf tarafından kendisine ikram edilen Türk kahvesi içen oyuncu, kendisini tanıyan hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.








Etiketler: Hollywood  Yıldızı  Willem  Dafoe  Marmaris  Te    haber

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