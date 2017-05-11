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hollande'ın emekli maaşı belli oldu

HOLLANDE'IN EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, emekli olduğunda yaklaşık 15 bin 144 euro maaş alacak.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 09:26
Puan Ver : Hollande'ın Emekli Maaşı Belli Oldu(9/10)11






Görevini, pazar günü seçilmiş cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a resmen bırakacak Hollande'ın emekliliğinde alacağı maaş ve yardımlar belli oldu.



Buna göre Hollande, eski cumhurbaşkanı olması dolayısıyla 5 bin 200 euro maaş alacak.



Parlamenter, yerel seçilmiş yönetici, avukat ve müfettiş olarak görev yapmasından da kaynaklanan ödemelerle birlikte Hollande'ın maaşı aylık 15 bin 144 euro'yu yani yaklaşık 59 bin Türk Lirası'nı bulacak.



Hollande görevde iken ise 14 bin 910 euro maaş alıyordu. Kendisinden önceki cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin görevdeyken aldığı maaş ise 21 bin 300 euro idi.



KENDİSİNE ÖZEL TAHSİS EDİLECEK DİĞER UNSURLAR



Bu maaşın yanı sıra kendisine tahsis edilen evlerde de oturabilecek olan Hollande, buralar için herhangi bir ödeme yapamayacak. Hollande'ın aynı zamanda yedi kişilik sürekli personeli olacak.



SEYAHAT GİDERLERİ DEVLET BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK



Hollande'ın eski devlet başkanı olmasından kaynaklanan faaliyetleriyle ilgili seyahat ve resepsiyon giderleri de devlet bütçesinden karşılanacak.

 



 



kaynak:haber7








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