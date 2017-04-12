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hollande, suriye konusunda bm'nin kararlı hareket etmesini istedi

HOLLANDE, SURİYE KONUSUNDA BM'NİN KARARLI HAREKET ETMESİNİ İSTEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriye'deki suçlar konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) kararlı hareket etme çağrısında bulundu.

Tarih : 12 Nisan 2017, 16:08
Puan Ver : Hollande, Suriye Konusunda Bm'nin Kararlı Hareket Etmesini İstedi(6/10)3


Hollande, Savunma Konseyi toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki sivillere yönelik sürekli tekrarlanan saldırılara son verilmesi için gerekenin yapılmasının önemine dikkati çekti.



Esed rejiminin İdlib'de 4 Nisan'da gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısının oluş şeklinin de ortaya çıkarılması gerektiğini ifade eden Hollande, BM Güvenlik Konseyi dahil uluslararası toplumun, sorumluluklarının farkında olarak suçların cezalandırılması ve sivillerin korunması için kararlı bir şekilde acilen hareket etmesi gerektiğini belirtti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Hollande  Suriye  Konusunda  Bm  Nin  Kararlı  Hareket  Etmesini  İstedi    haber

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