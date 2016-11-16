HOLLANDE OHAL'E DEVAM DEDİ
Terör tehdidine karşı olağanüstü tedbirler alma ihtiyaçları olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, "Olağanüstü hal uygulamasının cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar uzatılmasını istiyorum" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkeye yönelik terör tehdidi yüzünden olağanüstü hal uygulamasının uzatılacağını açıkladı.
kaynak:yenişafak
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