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hollande ohal'e devam dedi

HOLLANDE OHAL'E DEVAM DEDİ

Terör tehdidine karşı olağanüstü tedbirler alma ihtiyaçları olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, "Olağanüstü hal uygulamasının cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar uzatılmasını istiyorum" dedi.

Tarih : 16 Kasım 2016, 11:46
Puan Ver : Hollande Ohal'e Devam Dedi(7/10)6


Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkeye yönelik terör tehdidi yüzünden olağanüstü hal uygulamasının uzatılacağını açıkladı.



 



kaynak:yenişafak








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