O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

hollande: korkunç bir yıl yaşadık

HOLLANDE: KORKUNÇ BİR YIL YAŞADIK

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 2015'in Fransa için korkunç bir yıl olduğunu söyledi.

Tarih : 01 Ocak 2016, 13:52
Puan Ver : Hollande: Korkunç Bir Yıl Yaşadık(5/10)5


Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 2015'in Fransa için korkunç bir yıl olduğunu söyledi. Ancak Fransa ve Fransızların tüm yaşanan dramlara rağmen ayakta kaldığına dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Hollande yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirdiği konuşmasının büyük bölümünü Fransa'yı hedef alan terör saldırılarına ayırdı. Terör tehdidinin Fransa için halen devam ettiğine vurgu yapan Hollande, "Size doğruyu söylemek zorundayım. Terör tehdidi henüz geçmiş değil. Hatta en yüksek seviyede. Sürekli yeni saldırıları bertaraf ediyoruz." dedi.








Etiketler: Hollande  Korkunç  Bir  Yıl  Yaşadık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER