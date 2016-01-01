HOLLANDE: KORKUNÇ BİR YIL YAŞADIK
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 2015'in Fransa için korkunç bir yıl olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 2015'in Fransa için korkunç bir yıl olduğunu söyledi. Ancak Fransa ve Fransızların tüm yaşanan dramlara rağmen ayakta kaldığına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Hollande yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirdiği konuşmasının büyük bölümünü Fransa'yı hedef alan terör saldırılarına ayırdı. Terör tehdidinin Fransa için halen devam ettiğine vurgu yapan Hollande, "Size doğruyu söylemek zorundayım. Terör tehdidi henüz geçmiş değil. Hatta en yüksek seviyede. Sürekli yeni saldırıları bertaraf ediyoruz." dedi.
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