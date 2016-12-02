

Hollande, Fransa tarihinde İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kamuoyu yoklamalarında en az destek alan başkan olarak ortaya çıkıyor.







Fransa'da merkez sağ cumhurbaşkanı adayını belirledi: François Fillon







Fransız lider böylece modern ülke tarihinde tekrar seçilmek için aday olmayan tek başkan oldu.







Hollande, sağın yükselişine imada bulunarak yeterli destek alamaması takdirinde cumhurbaşkanı adaylığının büyük bir tehlike olacağının farkında olduğunu söyledi.







Televizyondan yaptığı açıklamasında Hollande, "Görevimi yenilemek için tekrar aday olmayacağım. Önümüzdeki aylarda görevim sadece ülkemi yönetmek olacak" dedi.







Sosyalist Parti'li lider, 2015 yılında mizah dergisi Charlie Hebdo'ya gerçekleştirilen saldırı ile Paris ve Nice'te meydana gelen saldırıları kastederek, "Görev sürem boyunca dünya, Avrupa ve Fransa çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldı. Bu zor durumlar karşısında ulusal bütünlüğümüzü korumaya çalıştım" dedi.







kaynak:bbc