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Hollanda'ya Tepki İçin 40 İnek Sınır Dışı Edildi!
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HOLLANDA'YA TEPKİ İÇİN 40 İNEK SINIR DIŞI EDİLDİ!


HOLLANDA'YA TEPKİ İÇİN 40 İNEK SINIR DIŞI EDİLDİ!
Tarih : 15 Mart 2017, 16:38
Puan Ver : Hollanda'ya Tepki İçin 40 İnek Sınır Dışı Edildi!(7/10)7


Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği üyeleri Hollanda'ya tepki için, ‘Holstein' cinsi büyükbaş hayvanları kamyonete yükleyip bu ülkeye gönderdi.

 

ÜRETİCİLER BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ



Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir mezbahada üreticilerle bir araya gelen Birlik Başkanı Bülent Tunç Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, Hollanda ile yaşanan gerilime üreticilerin büyük tepki gösterdiklerini söyledi.

 

"SEMBOLİK SAYIDA HAYVAN GÖNDERDİK"



İneklerin bugün toplu olarak gönderildiğini söyleyen Tunç, geri gönderdikleri hayvan sayısının 40 civarında olduğunu belirterek “Sembolik sayıda hayvan gönderdik. Eğer bu hayvanları almazlarsa gerekirse keser dağıtırız” dedi.



 



kaynak:posta








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