

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hollanda ile yaşanan kriz sonrasında uygulanacak yaptırımların şu an sadece siyasi ve hukuki olarak uygulanacağını açıkladı.







Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hollanda'ya yönelik yaptırımlara ilişkin, "Hukuki ve siyasi yaptırımlar dışında ileriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir." dedi.







kaynak:ahaber