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hollanda'ya ekonomik yaptırımlar olacak mı?

HOLLANDA'YA EKONOMİK YAPTIRIMLAR OLACAK MI?

Bakan Tüfenkci, Hollanda'ya yönelik yaptırımlara ilişkin, "Hukuki ve siyasi yaptırımlar dışında ilerki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir." dedi.

Tarih : 14 Mart 2017, 14:53
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hollanda ile yaşanan kriz sonrasında uygulanacak yaptırımların şu an sadece siyasi ve hukuki olarak uygulanacağını açıkladı.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hollanda'ya yönelik yaptırımlara ilişkin, "Hukuki ve siyasi yaptırımlar dışında ileriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir." dedi.



 



kaynak:ahaber








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