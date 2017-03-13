HOLLANDA'NIN SKANDAL TAVRINA TEPKİLER
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, "Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler kendi iç sorunlarını Türkiye karşıtlığı, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı yaparak...
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, "Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler kendi iç sorunlarını Türkiye karşıtlığı, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı yaparak, ırkçı tavırlar ortaya koyarak, başkalarını tehdit ederek çözebileceklerini sanıyorlarsa bilsinler ki büyük bir yanılgı içerisindeler." değerlendirmesini yaptı.
Çonkar, yazılı açıklamasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak anayasa değişikliğini anlatmak üzere Avrupa'daki Türk toplumu ile buluşmalarının engellenmesini ve bazı ülkelerce de en üst seviyede ortaya konulan engellenme girişimlerini kınadı.
kaynak :haberturk
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