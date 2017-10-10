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Hollandalıların Yarısı Sneijder Futbolu Bıraksın Dedi

HOLLANDALILARIN YARISI SNEİJDER FUTBOLU BIRAKSIN DEDİ

İnternet üzerinden yapılan ankette "Sneijder bu sezonun ardından ne yapmalı?" sorusuna Hollandalıların %45'i "Futbolu bıraksın." yanıtını verdi.

Tarih : 10 Ekim 2017, 14:40
Puan Ver : Hollandalıların Yarısı Sneijder Futbolu Bıraksın Dedi(5/10)1

Nice'te beklenenden çok uzak bir performans sergileyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Wesley Sneijder için ilginç bir çağrı yapıldı. Hollandalılar, Wesley Sneijder'in kariyerini noktalamasını ya da eski kulübü Ajax'a dönmesini istiyor.

NEREDEYSE YARISI "FUTBOLU BIRAKSIN" DEDİ

Hollanda'da bir gazetenin internet sitesi üzerinden yaptığı ankette Sneijder ile ilgili ilginç bir sonuç çıktı. 'Wesley Sneijder bu sezonun ardından ne yapmalı?' şeklindeki soruya yanıt verenlerin %45'i, 'Sneijder futbolu bıraksın' cevabını kullandı.

Ankete katılanların %34'lük kısmı ise 'Ajax'a dönsün' seçeneğini tercih etti. %11'lik kesim ise Sneijder'in Nice'te devam etmesi gerektiğini belirtti.

HOCASI "EKSİKLERİ VAR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile de anılan Wesley Sneijder'in arası Nice Teknik Direktörü Favre ile de barışmıyor. Favre geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Sneijder'in eksikleri olduğunu ve fiziksel olarak hazır hale gelemediğini dile getirmişti.

Nice ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Wesley Sneijder'in sezon sonunda nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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