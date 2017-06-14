

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya mart ayında Hollanda hükümeti tarafından yapılan saygısız tavra en iyi cevabı Hollandalılar verdi.



Sabah'ın haberine göre ülkenin en büyük tur operatörlerinden biri olan Corendon Turizm'in yaptığı anket çalışmasına göre Hollandalı turist en iyi tatil destinasyonu olarak 10 üzerinden 8.5 puanla Türkiye'yi seçti. İkinci sıraya İspanya, üçüncülüğe Yunanistan'ı koyan Hollandalı turistin Türkiye'ye ilgisi özellikle son 1 ayda katlandı. Yunanistan ve İspanya tatil paketlerinin Türkiye ile aynı fiyata satılmasına rağmen tercihini Türkiye'den yana kullanan Hollandalı turist şimdi de ülkeye gelecek uçak bulamıyor. Corendon Turizm Grubu kurucu ortağı Atılay Uslu, Hollanda ve Belçika'da son 1 ayda Türkiye satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını söyledi. Uslu, "Türkiye'ye son 4 haftadır ciddi bir ilgi var. Sunduğumuz kapasite dolmak üzere. Bu gidişle 30 Haziran'dan sonra yok satacağız. Ancak yoğun ilgi uçak krizini de beraberinde getirdi. Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerginlik nedeniyle birçok uçak firması kendini krize adapte etti ve uçakları başka yerlere kiraya verdi. Şimdi turisti getirecek uçak bulamıyoruz" dedi.







kaynak:gazetevatan