HOLLANDALI TEKNİK DİREKTÖR DİCK ADVOCAAT, TRANSFER EDİLEN OYUNCUYU TANIMADI
Hollanda Ligi takımlarından Sparta Rotterdam'ın tecrübeli teknik direktörü Dick Advocaat, yeni transfer Jannik Hıth'u tanımadığını belirtti.
Hollanda Ligi takımlarından Sparta Rotterdam'da görev alan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, transfer hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Emekli olduğunu açıkladıktan sonra Sparta Rotterdam'ın başına geçen Hollandalı teknik adam, devre arası transfer döneminde Mainz'den transfer edilen Jannik Huth'u tanımadığını söyledi.
"BU ADAM KİM?"
Advocaat, "Bu adam kim, tanımıyorum. Artık her şey menajerler üzerinden dönüyor ama scout sistemi ile yapılmalı. Bu transfer de menajerler üzerinden yapılmıştır" sözlerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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