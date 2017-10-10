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Hollandalı Oyuncu Van Duinen Kaleciyi De Geçtiği Pozisyonda Topu Auta Gönderdi
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HOLLANDALI OYUNCU VAN DUİNEN KALECİYİ DE GEÇTİĞİ POZİSYONDA TOPU AUTA GÖNDERDİ


Hollandalı Oyuncu Van Duinen Kaleciyi de Geçtiği Pozisyonda Topu Auta Gönderdi
Tarih : 10 Ekim 2017, 19:10
Puan Ver : Hollandalı Oyuncu Van Duinen Kaleciyi De Geçtiği Pozisyonda Topu Auta Gönderdi(5/10)1

Hafta sonu oynanan alt lig maçında akıl almaz bir gol kaçıran Dennis van Duinen, şimdiden komik futbol videolarındaki yerini ölümsüzleştirdi.

Takımı Harkemase Boys'un 2-0 önde götürdüğü maçta 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, kalesini terk eden kaleciden de topu kurtardı, artık yakınlarda top, kale ve kendisinden başka kimse yoktu. Ancak önce topa, sonra kaleye bakan amatör futbolcu inanılmaz şekilde topu üstten auta attı.

ŞOKU ÜZERİNDEN ATAMADI

Dennis van Duinen, topu çizgiye koyup kafayla golü atabileceği bir pozisyonda golü kaçırmanın şokunu uzun süre üstünden atamadı.

İşin daha kötü tarafı Harkemase 2-0 önde götürdüğü maçı 3-2 kaybederek, bu kaçan golün unutulmaması için bir adım daha attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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