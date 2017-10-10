Hafta sonu oynanan alt lig maçında akıl almaz bir gol kaçıran Dennis van Duinen, şimdiden komik futbol videolarındaki yerini ölümsüzleştirdi.

Takımı Harkemase Boys'un 2-0 önde götürdüğü maçta 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, kalesini terk eden kaleciden de topu kurtardı, artık yakınlarda top, kale ve kendisinden başka kimse yoktu. Ancak önce topa, sonra kaleye bakan amatör futbolcu inanılmaz şekilde topu üstten auta attı.

ŞOKU ÜZERİNDEN ATAMADI

Dennis van Duinen, topu çizgiye koyup kafayla golü atabileceği bir pozisyonda golü kaçırmanın şokunu uzun süre üstünden atamadı.

İşin daha kötü tarafı Harkemase 2-0 önde götürdüğü maçı 3-2 kaybederek, bu kaçan golün unutulmaması için bir adım daha attı.

Kaynak: haberinburada