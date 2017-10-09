HOLLANDALI MAHKUMLARA KENDİ HÜCRELERİNİN ANAHTARLARI DAĞITILDI
Hollanda'da cezaevlerinde bulunan on binlerce mahkum, artık gardiyanların yerine kendi hücrelerini kendileri kilitleyip açacak. Bu yolla gardiyanların iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.
Hollanda'daki tüm cezaevlerinde mahkumlar artık gardiyanların yerine kendi hücrelerini kendileri kilitleyip açacak. Böylece hem gardiyanların iş yükünün azaltılması hem de mahkumların güvenlik sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor.
SADECE DIŞARDAN AÇIP KAPATABİLİYOR
Mahkumlara verilen anahtarlar, hücre kapılarını sadece dışarıdan kilitleyip açabiliyor. Mahkumlar, kapıyı içeriden kilitleyemiyor.
DENEMELER BAŞARIYA ULAŞTI
Bir süre önce Hollanda'daki 28 cezaevinin 19'unda deneme amacıyla başlatılan, her mahkuma kendi hücresinin anahtarının verilmesi uygulamasının büyük ölçüde başarıya ulaştığı açıklandı.
Hollanda Haber Ajansı'nın (ANP) araştırmasına göre, yeni uygulama ile gardiyanların iş yükü önemli ölçüde azaldı.
EN AZ İKİ KEZ KİLİTLEMEKTEN KURTULDULAR
Cezaevi personel derneklerine göre de gardiyanların günde en az iki kez mahkum hücrelerinin kapılarını açıp kapamasına gerek kalmadı.
Bunu artık mahkumlar kendileri yapıyor. Havalandırma ya da sosyal etkinliklere giden mahkum, kendisine verilen anahtarla hücrelerinin kapısını kilitleyip çıkıyor.
HIRSIZLIK OLAYLARI AZALDI
Uygulamanın hem mahkumlara daha fazla sorumluluk yüklediği, hem de birçok güvenlik sorunun ortadan kaldırdığı belirtildi.
Araştırmaya göre, mahkumların hücrelerini kendilerinin açıp kapatması ile özellikle hırsızlık şikayetleri oldukça azaldı.
Anahtarların sadece kendi hücrelerini açması nedeniyle de, başka mahkumların hücrelerine girilmesinin önüne geçildi.
Cezaevi personel dernekleri, yeni uygulama ile özellikle yoğun cezaevlerinde personelin daha önemli işlere daha fazla zaman ayırmasının mümkün olduğunu vurguluyor.
Kaynak: haberinburada
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